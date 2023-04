Furto da 30 mila euro nella villa storica dei conti Kechler a Fraforeano

RONCHIS. Colpo da 30 mila euro nella villa dei conti Kechler a Fraforeano, nel comune di Ronchis. È successo nel pomeriggio di martedì 25 aprile. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno della dimora storica e hanno portato via argenteria, orologi e oggetti preziosi per un valore di circa 30 mila euro.

Una volta messo a segno il colpo, i malviventi sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia. "Oltre all'argenteria e agli orologi sono state portate via anche decorazioni dei nostri antenati cui eravamo molto legati dal punto di vista affettivo - spiega Alessandro Kechler, uno dei proprietari -. Hanno rovistato ovunque. Sono stati aperti cassetti, armadi e mobili in tutti i piani della villa. Un disastro. Cercavano evidentemente preziosi.

La villa è in vendita e pertanto non è abitata in questo periodo ma c'è sempre qualcuno che controlla.

Ad accorgersi del furto, infatti, è stato un nostro ex guardiano, che stava facendo il giro del parco. Ha visto scappare i ladri. Erano tutti giovani, quatto o cinque secondo quanto riferito. Un grande dispiacere".

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Latisana.