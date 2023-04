Giovane afghano aggredito e picchiato per una sigaretta

Aggressione in pieno centro a Pordenone, tra piazza Cavour e viale Mazzini. A farne le spese un ragazzo di 23 anni, afghano richiedente asilo, che intorno alle 19 di mercoledì 26 aprile è stato picchiato da un gruppo di giovani.

Una violenza avvenuta per futili motivi, una sigaretta, secondo quanto lui stesso ha raccontato. Il ragazzo è stato preso a pugni e aggredito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza che ha portato il ragazzo in ospedale. Non è la prima volta che in quella zona ci sono episodi violenti: prima un minorenne aggredito in via Mazzini, poi un ragazzo picchiato con un bastone al parco Querini.

Fatti che avevano portato a un incremento di controlli da parte di tutte le forze dell’ordine. Mercoledì, però, un nuovo episodio.