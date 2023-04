Perde il controllo della moto e si schianta contro il guard-rail: trasportato all’ospedale in elicottero

AMPEZZO. Con la moto contro il guard-rail. Una persona è stata soccorsa nel pomeriggio di giovedì 27 aprile dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex strada provinciale 73, nel territorio comunale di Ampezzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), mentre era alla guida di una motocicletta, la persona ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando a schiantarsi contro il guard-rail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Lanciata la richiesta di aiuto da parte di alcuni passanti, sul posto sono stati inviati l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha preso in carico la persona che è stata poi trasportata, con traumi giudicati di media gravità, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a bordo dell’elicottero: la persona ferita è sempre rimasta cosciente.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.