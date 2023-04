La banda del trapano colpisce per cinque volte a Sedegliano

SEDEGLIANO. Cinque furti sono stati messi a segno, nella notte tra martedì e mercoledì, a Sedegliano, nelle vie Tagliamento, Della canonica e Tasso. Sono stati rubati monili in oro e denaro contante.

La tecnica utilizzata è la stessa con la quale ultimamente sono stati commessi numerosi furti in provincia (gli ultimi colpi a Camino al Tagliamento, sempre nella notte tra martedì e mercoledì). La banda, con un trapano a batteria, ha praticato un foro nella parte in legno del serramento.

Poi, utilizzando il buco appena fatto, ha inserito un gancio con il quale il ladri sono riusciti a muovere la maniglia della finestra. Una volta entrati nelle abitazioni, i banditi hanno messo tutto a soqquadro e, dopo aver aperto armadi e cassetti, sono riusciti a trovare denaro e anche gioielli di famiglia.

In via della canonica sono stati portati via 1.500 euro in contanti mentre in via Tagliamento sono due le case svaligiate. In una è stato rotto il finestrino di una macchina parcheggiata in giardino.

Nell’abitacolo, nascosti, c’erano 1.500 euro in contanti, che sono stati rubati. Sempre in via Tagliamento sono spariti da un’altra casa due orologi e 60 euro.

Infine, in via Tasso, sono spariti circa 2 mila euro in contanti e anche monili in oro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.