Omicidio di Udine, c’è il nulla osta della Procura ai funerali di Luca Tisi

La Procura della Repubblica di Udine ha concesso il nulla osta alla sepoltura di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni di Zoppola ucciso all’alba di sabato 19 aprile a Udine, nella galleria del condominio Alpi dove viveva. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali. Il via libera della Procura è arrivato dopo l'autopsia che ha evidenziato come i colpi inferti sul corpo del senzatetto erano molti di più di quelli ipotizzati dopo l'esame cadaverico.

«L’ho fatto per sfogarmi per tutto quello che ho passato nella vita», aveva detto Bruno Macchi, il 28enne nato in Brasile e adottato da una coppia di italiani, confessando l’omicidio prima al pm Lucia Terzariol e alla Polizia che lo ha arrestato quattro giorni dopo il delitto e, poi, al gip Roberta Paviotti.