Trovano i ladri in casa, chiamano i carabinieri che li inseguono e li arrestano

MORTEGLIANO. Li hanno sorpresi mentre stavano rubando all'interno della loro abitazione e hanno subito chiamato i carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti. I militari dell'Arma li hanno rincorsi e sono riusciti ad acciuffare i due ladri, che sono stati arrestati.

Si tratta di due cittadini di nazionalità albanese, uno di 27 e uno di 29 anni. È successo a Mortegliano, poco dopo le 10 di mercoledì 26 aprile, giorno in cui nella cittadina si stava svolgendo il mercato settimanale.

Una coppia, marito e moglie, che risiedono in via Longo, rientrati a casa dal mercato, hanno trovato i due uomini in casa. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, che si trovavano in zona per uno dei tanti controlli sul territorio. I due malviventi hanno cercato di darsi alla fuga scappando per i campi ma sono stati raggiunti dai carabinieri e, come detto, arrestati. Uno dei due ha riportato lievi lesioni in quanto, stando a quanto si è appreso, durante la fuga è caduto a terra.

Il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani, rivolge un plauso alle forze dell'ordine. "Mi congratulo con i militari della locale stazione dei carabinieri, alla guida del comandante luogotenente carica speciale Andrea Zomero, per questa operazione, che ha portato all'arresto in flagranza di due cittadini albanesi responsabili di un furto.

L'attività posta in essere dimostra la costante e fattiva presenza dei militari dell’Arma nelle aree di competenza ed è un segnale importante per la popolazione, che si sente in questo modo tutelata, in un momento in cui, su tutto il territorio nazionale, c'è un aumento di fenomeni predatori".