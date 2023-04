Con la truffa del finto incidente rubano a una 90enne 500 euro e oro

UDINE. "Sua nipote ha avuto un grave incidente stradale ed è rimasta ferita.Servono soldi per le cure". Ennesima truffa ai danni di un'anziana, una donna di 90 anni residente a Udine, in via Riccardo di Giusto. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 26 aprile.

L'anziana è stata prima contattata al telefono. Il truffatore le ha spiegato che la nipote era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, in realtà mai avvenuto, e che per farla tornare a casa sarebbe stato necessario versare una somma di denaro per le cure.

Poco dopo un complice ha bussato alla porta della 90enne. La donna, preoccupata per la nipote, ha consegnato tutto quello che aveva in casa: 500 euro in contanti e diversi monili in oro di famiglia.

Quando la donna si è resa conto di essere stata truffata ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Udine Est, che stanno svolgendo indagini.