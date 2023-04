Adunata alpini, bandiere tricolori e tanta festa: così Udine accoglierà le penne nere

la conferenza stampa

Dopo 27 anni, e per la quinta volta, torna in città la grande manifestazione delle penne nere: oggi la conferenza stampa di presentazione. Le parole di Favero: «Un legame che ci unisce dal terremoto del 76. Siamo fratelli e siamo solidali». Il sindaco De Toni: «Attesa 500 mila persone per un giro d’affari che supera i 100 milioni di euro»