Adunata alpini, Bini: "Saranno quattro giornate di festa

Saranno quattro giornate di festa, emozionanti, piene di eventi e di promozione del territorio. ne è certo Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo: "Il Friuli Venezia Giulia dimostrerà ancora una volta di essere una regione in grado di organizzare eventi di questo tipo riportando la generosità e l'ospitalità della nostra regione". La macchina organizzativa va avanti da un anno: "Renderemo questa 94esima adunata un'edizione magica. E porteremo il nostro Friuli Venezia Giulia in giro per l'Italia e anche oltre" (Video di Alessandro Cesare)

00:56