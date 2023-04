Donna trovata priva di sensi nel bagno di un’abitazione, poi il decesso: disposta l’autopsia

PAVIA DI UDINE. Drammatico soccorso, nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile, a Percoto di Pavia di Udine per portare aiuto a una donna di 53 anni che è stata trovata a terra, ferita, nel bagno di un’abitazione.

I medici e gli infermieri hanno tentato ogni azione possibile per far riprendere i sensi alla paziente. Al termine delle manovre di rianimazione, che si sono protratte a lungo, non si è però potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è ancora chiaro se la donna sia caduta a seguito di un improvviso malore e abbia battuto la testa o se la causa della morte possa essere ricondotta proprio al grave trauma riportato nella caduta. Al momento non è possibile stabilire con certezza l’accaduto.

Le prime verifiche condotte sul posto dal medico legale – e anche successivamente durante l’esame esterno del corpo –, comunque, farebbero propendere gli investigatori per l’ipotesi di un decesso avvenuto per cause naturali. Per chiarire l’accaduto la Procura della Repubblica, nei prossimi giorni, disporrà l’autopsia.