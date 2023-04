Pota un albero e cade da un altezza di cinque metri: grave un uomo di 60 anni

MERETO DI TOMBA. Stava potando una pianta nel giardino della sua abitazione a Mereto di Tomba quando è caduto da una altezza di cinque metri. Un uomo, 60enne, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

Il fatto è successo nella mattina di venerdì 28 aprile. L’uomo ha riportato vari traumi tra cui uno al torace e uno alla testa.

A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza/Nue112.

Gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo, in codice giallo, conferite piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.