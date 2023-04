Resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina, due giovani in arresto

PORDENONE. Due giovani in arresto: uno per resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per tentata rapina. A far scattare i provvedimenti è stata la polizia di Pordenone che nelle giornate di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 aprile ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova e della Questura di Pordenone.

L'attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso - Squadra Volante, è stata effettuata con finalità di prevenzione e allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina e i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione ed a danno delle attività commerciali, con specifica attività di prevenzione e controllo del territorio nelle zone verdi, nei parchi e nelle zone di aggregazione giovanile di Pordenone e in diversi comuni della provincia, con particolare riferimento a quelli di Cordenons, Porcia, Aviano, Roveredo in Piano, Fiume Veneto e Fontanafredda.

Nel corso dei servizi, coordinati e diretti dal Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Pordenone, sono state controllate complessivamente: 184 persone, 86 veicoli, e 2 esercizi pubblici.

Nelle stesse giornate la polizia di Pordenone ha tratto in arresto 2 giovani per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina impropria.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso venerdì 21 aprile 2023, la sala operativa della Questura di Pordenone aveva inviato un equipaggio delle Volanti in un esercizio commerciale di Pordenone, in via Mazzini, dove era stato segnalato il furto di materiale elettronico.

Sul posto i poliziotti avevano accertato che tre ragazzi avevano rubato della merce per un valore di 40 euro, per poi dileguarsi. Grazie all’intervento immediato del personale della Volante, i tre soggetti venivano individuati e fermati.

Nella circostanza uno dei tre, un cittadino ghanese 22enne, residente a Pordenone, cercava di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga: prontamente bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine degli accertamenti, gli atri due giovani, un 24enne cittadino ghanese e un 22enne cittadino ivoriano, residenti a Pordenone, assieme all’arrestato, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.

Nella giornata di venerdì 28 aprile, invece, in sede di udienza di convalida la competente Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura coercitiva dell’obbligo della presentazione alla Questura di Pordenone.

Un altro intervento ha visto impegnato il personale delle Volanti della Questura di Pordenone, intervenuto poco dopo mezzogiorno di sabato 22 aprile nel supermercato Pam in viale Grigoletti, dove era stato segnalato un tentativo di furto di generi alimentari.

Contestualmente veniva segnalato che l’autore del tentato furto, un ragazzo di circa 20 anni, dopo essere stata scoperto dagli addetti dell’esercizio commerciale si era rivolto nei loro confronti con fare minaccioso e colpendo a calci le porte scorrevoli del supermercato era riuscito a darsi alla fuga.

Sulla base alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno individuato e bloccato il giovane, 19enne cittadino italiano residente a Pordenone, arrestato per il reato di tentata rapina impropria.