La storia

«Mandi Enzo, il Friuli non ti dimenticherà»: alla sfilata degli alpini uno striscione con l’omaggio a Cainero

Partito dalla Carnia, dalla sua Ovaro. Erano in tanti, sabato 29 aprile, nel centro della Val Degano, dove i sindaci non si identificano per tornate amministrative, ma per le tappe dello Zoncolan al Giro

Antonio Simeoli