Anatroccolo imprigionato in una caditoia, un gruppo di bambini che stava andando a catechismo chiama i soccorsi: salvato l’animale

UDINE. Un piccolo anatroccolo cade in una caditoia per lo scolo dell’acqua piovana, scatta la solidarietà tra i bambini per salvarlo. Una storia a lieto fine quella che venerdì 28 aprile ha coinvolto i bambini del catechismo di borgo Grazzano, a Udine, protagonisti nelle operazioni di salvataggio che hanno portato al recupero dell’animale.

Tutto è iniziato nei pressi della chiesa di San Giorgio, appunto in via Grazzano, dove stava per cominciare la lezione di catechismo. Un gruppetto di ragazzini si stava apprestando alla lezione quando uno di loro si è accorto che in una caditoia nel cortile dell’edificio era rimasto imprigionato un anatroccolo.

L'intervento dei vigili del fuoco e del personale del Centro Fauna FVG

Mentre venivano elaborate le più fantasiose teorie su come il cucciolo fosse finito in quel luogo angusto, la voglia di salvare quella piccola vita ha animato i bambini presenti, che grazie agli adulti che si trovavano con loro hanno attivato il Centro Fauna Fvg e i vigili del fuoco, intervenuti per sbloccare la griglia che non si apriva. Il piccolo anatroccolo è stato quindi tratto in salvo, scatenando l’incontenbile gioia dei bambini, che hanno voluto ringraziare in particolare il personale del Centro Fauna FVG e i vigili del fuoco.