maniago

Fiamme nel giardino di una casa, incendiata l’auto del vigile urbano in pensione

In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’autore del gesto: vittima del piromane è l’ufficiale di polizia Claudio Rosa Brustolo, utilizzata una tanica di benzina per innescare il rogo

Fabiano Filippin