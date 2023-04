Fumo in una palazzina, evacuate sedici famiglie

PORDENONE. Hanno visto fumo in corridoio e hanno chiamato il 112. Ma quel fumo non proveniva dal loro appartamento e ha spinto i vigili del fuoco, giunti sul posto, a evacuare il palazzo.

Dalle 19.50 circa di sabato 29 aprile squadre del Comando vigili del fuoco di Pordenone, provenienti dalla sede centrale, hanno operato per il controllo di un incendio che si è attivato nel piano scantinato di una palazzina di cinque piani, in viale Grigoletti 92.

Fumo da un palazzo a Pordenone, evacuate sedici famiglie

Sul posto sono sopraggiunti tre automezzi (Aps, Abp e As), con altrettante squadre, e il tecnico di guardia. Al momento è stato completato lo spegnimento delle fiamme, ma il denso fumo che ha interessato le scale ha imposto l'evacuazione di 16 nuclei familiari.

È accorso anche un equipaggio del 118 per assistere alcune persone - in particolare la coppia che ha dato l'allarme - che hanno avuto lievi conseguenze per aver respirato il fumo.