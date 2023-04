Scontro tra due auto e una moto: una donna in ospedale

UDINE. Una donna è stata soccorsa poco prima delle 20 di sabato 29 aprile per le ferite che ha riportato in un incidente stradale che si è verificato a Udine, in viale Palmanova.

Per caso in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale si sono scontrati una moto e due vetture.

Gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e un’automedica provenienti da Udine.

Il personale medico infermieristico ha presa in carico una donna che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi. Il motociclista è stato controllato sul posto e ha rifiutato il trasporto al nosocomio hub di Udine.

Sul posto anche i vigili del fuoco.