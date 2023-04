Fumo da un palazzo a Pordenone, evacuate sedici famiglie

Hanno visto fumo in corridoio e hanno chiamato il 112. Ma quel fumo non proveniva dal loro appartamento e ha spinto i vigili del fuoco, giunti sul posto, a evacuare il palazzo. Dalle 19.50 di sabato 29 aprile squadre del Comando vigili del fuoco di Pordenone hanno operato per il controllo di un incendio che si è attivato nel piano scantinato di una palazzina di cinque piani, in viale Grigoletti 92. Sedici le famiglie costrette a lasciare i propri appartamenti (videoproduzioni Petrussi/Brisotto).

01:04