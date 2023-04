La campionessa olimpica Gabriella Paruzzi sulla Tarvisio - Monte Lussari: «Tappa decisiva»

Il 27 maggio si corre la Tarvisio-Monte Lussari, ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2023: una cronoscalata che, per molti, è destinata a mettere la firma sulla corsa rosa. Tra questi anche la friulana Gabriella Paruzzi, ex campionessa dello sci di fondo e medaglia d'oro nella 30 km a tecnica classica ai XIX Giochi olimpici invernali di Salt Salt Lake City 2002. «Il Giro d’Italia è una grande occasione, unica, per il nostro territorio. In tutta la valle si respira l’attesa per questo evento. Il Lussari è il simbolo della nostra gente, anche se stavolta i corridori non lo apprezzeranno ma lo temeranno. E’ una slaita complicata, dove bisogna dosare le forze: sarà una tappa sofferta, sicuramente decisiva». (videointervista di Antonio Simeoli)

