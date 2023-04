Cadono dalla moto sulla statale 14: due feriti, uno è grave

CERVIGNANO. Due persone sono state soccorse dal 118 nella tarda serata di sabato 29 aprile per le ferite che hanno riportato in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 14 (altezza via Monsignor Angelo Ramazzotti), a Cervignano.

Per cause in corso di accertamento dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, la persona che conduceva una motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è rovinata sull'asfalto. È finita a terra anche una seconda persona che viaggiava sulla moto. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti una da Palmanova e una da Cervignano del Friuli e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

Una delle due persone è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Udine. L'altra, sempre al Santa Maria della Misericprdia, con ferite meno gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.