Dalla Meloni ai ministri, dai parlamentari a Fedriga: il cordoglio della politica

UDINE. Dalla presidente del Consiglio ai principali ministri del Governo, fino agli esponenti della giunta regionale.

La politica nazionale e locale si stringe attorno alle famiglie di Alessio Ghersi e Sante Ciaccia, scomparsi nell’esplosione in cielo, nella zona dell’Alta Val Torre, dell’ultraleggero decollato da Campoformido nel tardo pomeriggio di sabato.

«Con dolore apprendo della prematura scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il capitano Ghersi, che ha perso la vita insieme a un parente, precipitando con un ultraleggero in Friuli – ha scritto infatti su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni –. A nome mio e del Governo, sentita vicinanza alle famiglie e un abbraccio all’Aeronautica militare».

In mattinata, inoltre, era arrivato anche il cordoglio della presidenza della Regione. «Perdiamo una persona di grande valore – ha detto Massimiliano Fedriga –. Come uomo e pilota, costituiva simbolo e orgoglio della Nazione che fa sentire fieri tutti i cittadini e le istituzioni.

La Regione è vicina alle famiglie e a tutti i componenti dell’Aeronautica militare italiana ed esprime il suo massimo e sentito cordoglio. In un sol colpo questo incidente strappa una giovane vita e priva l’Italia di un suo figlio che, con onore e prestigio, ha portato il suo nome in alto nei cieli».

Tornando al Governo, il vicepremier Matteo Salvini ha espresso «profonda tristezza» per l’accaduto, mentre il ministro delle Riforme Elisabetta Casellati ha ricordato di aver avuto «la fortuna di conoscere personalmente il capitano Ghersi, tragicamente scomparso insieme a un suo parente: non era solo un pilota straordinario, era una persona di grande valore». Ancora, quindi, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha detto di stringersi «alla famiglia di Alessio e a chi gli ha voluto bene».

E se Nello Musumeci, titolare del dicastero che controlla la Protezione civile, ha posto «le più sincere condoglianze ai familiari e ai colleghi, oltre all’Aeronautica militare», lo stesso hanno fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, poi, si è detto «estremamente colpito» dalla tragedia, mentre il suo compagno di partito, l’onorevole friulano Walter Rizzetto ha presentato le sue condoglianze per la scomparsa di «un esperto ed eccellente pilota».

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha invece espresso «la più sentita vicinanza a tutti i suoi cari, alla famiglia dell’Aeronautica militare e a tutti gli uomini e le donne delle Forze armate per l’enorme perdita» subita. «Voglio esprimere tutto il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia – ha detto il coordinatore regionale della Lega Marco Dreosto – e al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, per il tragico incidente che ha coinvolto un pilota delle Frecce Tricolori in Friuli. Mi stringo intorno alla grande famiglia dell’Aeronautica militare, di cui i piloti sono nel cuore di tutti gli italiani e un vanto dell’Italia nel mondo».

La parlamentare dem Debora Serracchiani, infine, ha parlato di «una disgrazia che ci colpisce profondamente: Ci uniamo al dolore dei congiunti per la scomparsa del capitano Ghersi, e del suo familiare, coinvolti in questo tragico incidente».