L’Aeronautica annulla lo show della Pattuglia acrobatica del 1° maggio

L'Aeronautica militare ha espresso «cordoglio» per la morte del capitano Alessio Ghersi, delle Frecce tricolori, morto insieme con un parente in un incidente con un velivolo ultraleggero, a Lusevera, e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del Primo maggio a Rivolto per l'apertura della stagione acrobatica.

Ultraleggero esplode in volo: due morti, uno era un pilota delle Frecce tricolori Anna Rosso e Viviana Zamarian 29 Aprile 2023 LuseveraAnna Rosso e Viviana Zamarian

L'Aeronautica militare ha parlato di un «tragico incidente» ricordando che Ghersi era pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento acrobatico Frecce Tricolorì, e si è «unita al dolore dei familiari».

In particolare, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea, Luca Goretti, «a nome di tutta la Forza armata si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore».