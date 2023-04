Ultraleggero precipitato: «Un rumore strano, poi un forte boato e le fiamme». Ecco cos’è successo, il racconto dei testimoni

«L’aereo arrivava da est, faceva un rumore strano e volava molto basso, tant’è che abbiamo pensato si trattasse di un’esercitazione. È passato sopra le nostre teste ed è andato a schiantarsi sull’altro versante rispetto al monte Tapou, dove ci trovavamo. Abbiamo sentito un primo boato in concomitanza allo schianto, visto salire il fumo e poi le fiamme prima di avvertire altre tre esplosioni».

Questo il racconto di uno degli studenti dell’università di Udine che sabato scorso, alle 18.30, dal monte Tapou, nell’alta Val del Torre, hanno visto arrivare da est il velivolo e schiantarsi ai piedi del Monte Cadin. Sono stati loro ad allertare i soccorritori dopo aver visto il fumo e con il binocolo pure le fiamme.

Dotati di app e Gps, gli studenti hanno fornito le coordinate ai mezzi di soccorso per i quali non è stato facile raggiungere il luogo della tragedia.

All’indomani dell’incidente aereo in cui hanno perso la vita il pilota della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, di Domodossola, e Sante Ciaccia, 35 anni, di Milano, nel piazzale davanti alla trattoria “Alle sorgenti”, in località Musi (Lusevera), gli abitanti sono ancora sconvolti.

Lo è soprattutto il tecnico informatico, Gianni Rainone, uno dei primi soccorritori, colui che ha incrociato e accompagnato i vigili del fuoco sul posto. «Ho visto una scena che non bisognerebbe vedere. Due corpi carbonizzati e l’aereo in mille pezzi sparpagliati nel bosco.

Ho recuperato i documenti del velivolo chiusi in una sacca che, nello schianto, era volata via: l’ho trovata nel bosco per permettere agli inquirenti di capire, in tempi brevi, chi fossero le due vittime.

Tutti i documenti erano intestati a un’unica persona, una donna». Rainone fatica a descrivere la scena, si limita a dire che l’ultraleggero, prima dello schianto, ha impattato contro cinque faggi, abbattendoli.

«Gli alberi erano al fianco di quello che era rimasto della carlinga, della quale si individuava solo la parte sotto alle due vittime». Rainone prende fiato, si commuove e poi continua: «La persona seduta dietro era in posizione normale, come se stesse volando, quella davanti era accovacciata, molto probabilmente ha cercato di proteggersi».

Tutto intorno fumo e tre focolai, uno dei quali è stato spento con un estintore da un residente, proprietario di uno stavolo a qualche centinaia di metri di distanza. Rainone fa notare che su un albero è rimasto appeso il paracadute: «Forse hanno tentato di lanciarsi o forse, nello schianto, si è aperto da solo».

Ieri, come la sera precedente, non è stato possibile arrivare nel luogo del disastro, al bivio che conduce in località Gleris a Bas , i carabinieri impedivano a tutti di proseguire.

Da qui, però, Tiziano Cher, l’altro soccorritore giunto sul posto con Rainone, indica il punto esatto in cui si è schiantato l’ultraleggero, nel bosco di abeti e faggi, ai piedi del monte Cadin. Il mezzo, un Pioneer 300, partito circa mezz’ora prima dall’aviosuperfice di Campoformido, era diretto verso la Val Venzonassa.

Chert e Rainone, sabato sera, erano seduti all’esterno della trattoria “Alle sorgenti”, sembrava una sera come tante invece quando hanno notato un’ambulanza giungere a Musi si sono preoccupati. Accertato che in paese nessuno stava male, «ci siamo allarmati e siamo saliti fino alla fine della strada da dove abbiamo visto il fumo e accompagnato i vigili del fuoco».

Chert assicura che lassù non c’è alcun rottame di areo, «ci sono solo pezzi sparsi fino a 20 metri di distanza». A differenza dell’amico, lui non ha trovato il coraggio di avvicinarsi a quel che rimaneva dopo lo schianto: «Sono rimasto a diversi metri di distanza, la scena era terribile».

Cher ha informato il sindaco, Luca Paoloni, il quale ha seguito le operazioni nel campo base allestito a Pradielis. Nella valle dove le catene del Gran Monte e dei Musi si incrociano c’è molto sconcerto, la comunità non si era mai trovata di fronte a un incidente così inspiegabile anche perché a bordo dell’ultraleggero c’era un pilota esperto del volteggio in aria.