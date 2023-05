A fuoco un vecchio fienile, i carabinieri lo mettono sotto sequestro

CIVIDALE. Incendio, nella prima serata di domenica 30 aprile, in un vecchio fienile di proprietà di un pensionato del posto. È successo in via Borgo Brossana, nel comune di Cividale.

Le fiamme sono partite da una catasta di tutoli di mais. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Sull'accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone, che hanno posto sotto sequestro il caseggiato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale per la messa in sicurezza dell'area.