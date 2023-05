Cervignano, il sindaco Balducci annuncia: “Qui una comunità per minori stranieri non accompagnati”

CERVIGNANO. Ha scelto il palco del Primo Maggio, il sindaco di Cervignano, Andrea Balducci, per annunciare l’intenzione di ospitare nella cittadina friulana l’insediamento di una comunità per minori stranieri non accompagnati, che sarà ospitata nell’ex caserma della Guardia di finanza di via Caiù, edificio di proprietà di un privato.

Balducci ha annunciato anche che organizzerà una seduta del consiglio comunale rivolta ai consiglieri neo eletti, ai diciottenni e a tutti i cittadini interessati sulla Costituzione.

L'intervento del sindaco Andrea Balducci

“Lavoro e Costituzione questi sconosciuti – ha detto il primo cittadino dal palco -. Perché sconosciuti? Tutti diciamo di conoscere la Costituzione: però se io chiedessi a qualcuno di noi, io per primo, quanti sono gli articoli della Carta (139), metterei in difficoltà molti. Se poi chiedessimo quanti sono le disposizioni transitorie e finali (18) peggioreremmo le cose.

Per questo ho proposto una seduta pubblica del consiglio comunale di Cervignano con una lezione rivolta, in primo luogo, ai consiglieri comunali neo eletti e poi, ai neo diciottenni e infine a tutti i cittadini interessati. Per chi, come me, ha una conoscenza superficiale, sarà una lezione interessante, per chi conosce già la Costituzione, si tratterà di un bel ripasso".

Balducci ha poi fatto il punto su alcuni importanti progetti in via di sviluppo. Ha parlato del nuovo Centro per l’Impiego ma soprattutto dell’Interporto. . Il corteo cervignanese è partito, come da tradizione, da via Garibaldi e ha attraversato il centro fino a piazza Indipendenza, dove è stato allestito il palco.

Oltre al segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, sono intervenuti il sindaco, Andrea Balducci, il presidente regionale della Cia Agricoltori italiani, Franco Clementin, e Antonella Lestani, presidente provinciale Anpi. Una ventina i trattori presenti in piazza.