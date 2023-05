Furgone esploso in un cortile privato, si sospetta il dolo

MORSANO AL TAGLIAMENTO. Incendio ed esplosione di un furgone adibito alla distribuzione di panini, poco dopo le 18 di oggi, lunedì 1 maggio, a Mussons di Morsano al Tagliamento, in via Principale.

Il mezzo è andato in fiamme, determinando una colonna di fumo visibile da diverse abitazioni della zona, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pordenone e Cordovado. Si sono poi sentiti alcuni scoppi. Non ci sono stati feriti. Danni anche ad alcune auto posteggiate poco distante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento e del comando di Pordenone, supportati dai colleghi di Portogruaro.

Decisiva la prontezza e la rapidità nell’intervento da parte dei vigili del fuoco, in una zona, il cortile privato di un’abitazione, dove si trovavano anche bombole gpl.

Le indagini sono in corso da parte dei militari dell’Arma, che hanno ascoltato il proprietario del mezzo e i vicini di casa. Sarebbero emerse utili indicazioni e si tende a verificare la sussistenza dell’ipotesi del dolo.