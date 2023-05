Auto si capotta ed esce di strada al Parareit, ricoverata una donna

CORDENONS. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le 10 di martedì 2 maggio, a Cordenons, sulla strada provinciale 51, in località Parareit, per un incidente stradale.

Un'auto condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada capottandosi e finendo la sua corsa in un fossato.

La squadra, attraverso l'utilizzo del gruppo di soccorso idraulico, ha rimosso la portiera lato guida e messo in sicurezza l'auto permettendo così al personale del 118 la valutazione delle condizioni della persona ferita e la successiva liberazione delle lamiere.

La donna è stata successivamente ricoverata in ospedale a Pordenone. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, il personale sanitario con ambulanza ed automedica e i vigili urbani di Cordenons.