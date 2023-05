Guasto alla linea elettrica, famiglie al buio a Udine. Problemi anche con il passaggio a livello

Diverse famiglie residenti in via Monzambano, del Bon e Buttrio e alcune laterali della zona Est del capoluogo, nella prima serata di martedì, sono rimaste senza energia elettrica per circa un paio d’ore a causa di un guasto che ha interessato una linea di media tensione interrata.

È successo attorno alle 19. A detta di alcuni residenti della zona, pochi attimi prima che la luce saltasse è stato avvertito uno scoppio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del centro operativo di E-distribuzione Udine, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, i vigili del fuoco e anche i volontari della Protezione civile.

«I tecnici – fa sapere E-distribuzione – hanno rialimentato in due minuti il 90 per cento della clientela. Il personale operativo ha, invece, lavorato sul tratto di linea guasto e alimentato la restante parte delle utenze dopo le 20.30». Secondo E-distribuzione, «il guasto non ha comportato alcun disagio per i residenti. Anche il passaggio a livello, compreso nella zona rimasta al buio, è stato nuovamente messo in sicurezza».

Prezioso anche l’intervento dei volontari della Protezione civile. «Abbiamo portato un generatore da 3 Kilowatt – spiega Graziano Mestroni, coordinatore della Protezione civile cittadina – a casa di un cittadino che utilizza alcune apparecchiature mediche. Era importante garantirgli la copertura elettrica.

Le batterie di emergenza, infatti, non garantivano l’utilizzo del supporto medico per molto tempo: non sarebbero durate fino al ripristino della corrente elettrica».