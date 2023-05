Persona investita sui binari sulla linea Trieste-Venezia, ritardi per i treni ad Alta Velocità e per i Regionali

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata tra le stazioni di Portogruaro e Venezia dalle 7.20 di martedì 2 maggio per l’investimento di una persona.

Stando alle prime informazioni, il fatto è avvenuto nei pressi della stazione di Meolo. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, da parte dell’Autorità giudiziaria, per gli accertamenti necessari.

Ritardi che si sono registrati anche in Friuli e che hanno superato l’ora per i treni ad Alta Velocità e per i Regionali, pieni di pendolari diretti al lavoro per la ripresa delle attività dopo il ponte del primo maggio.

La circolazione è tornata regolare intorno alle 10.30, dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Alta velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 130 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.