Scontro frontale, due feriti: uno è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Due persone sono state soccorse, martedì 2 maggio, dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato, poco prima delle 8, nel territorio comunale di Pravisdomini, in via Frattina, incrocio via dell'Industria.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Pordenone), due vetture si sono scontrate in un impatto frontale.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite: una è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, stabile e cosciente; l'altra è stata trasportata all'ospedale di San Vito al Tagliamento, in ambulanza, per la cura di ferite non gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.