Udinese-Napoli, l’orario non cambia: al Friuli si gioca alle 20.45

UDINE. Dopo lo spostamento della data, con il posticipo a giovedì 4 maggio (la gara era inizialmente in programma oggi, martedì 2 maggio), nessun cambio di orario: la partita tra Udinese e Napoli, possibile festa scudetto per i partenopei, si giocherà in serale, con calcio d’inizio alle 20.45.

È la prima decisione presa dal doppio vertice sull’ordine pubblico in corso nella mattinata di martedì 2 maggio nelle prefetture di Udine e Napoli.

A precedere i due summit sulla sicurezza un tavolo congiunto (svoltosi nel capoluogo campano) al quale hanno partecipato il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e in collegamento video il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.

Udinese-Napoli si giocherà quindi giovedì alle 20.45. L'aritmetica conquista dello scudetto da parte del Napoli potrebbe comunque arrivare già mercoledì sera, nel caso la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo.

Deciso, intanto, l'arbitro della partita: sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere giovedì sera alle 20.45 allo stadio Friuli, posticipo della 33esima giornata. Con lui i guardalinee Valeriani e Garzelli, il quarto uomo Colombo e al Var Doveri e Paganessi.