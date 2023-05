Udinese-Napoli si gioca alle 20.45: «Attesi allo stadio Friuli 11 mila tifosi partenopei»

UDINE. La partita tra Udinese e Napoli si giocherà, come previsto, alle 20.45 di giovedì 4 maggio allo stadio Friuli di Udine. Questa la decisione presa dalle autorità nel corso della riunione che è stata presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello e che si è svolta nella mattinata di martedì 2 maggio in prefettura a Udine. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del Comune e della società bianconera.



Allo stadio Friuli, secondo le stime degli addetti ai lavori, potrebbero esserci circa 11.300 mila tifosi biancoazzurri. Insomma, più o meno metà stadio dovrebbe essere occupato da supporter della squadra di Spalletti.

Il prefetto di Udine: "Orario confermato, attesi allo stadio almeno 11 mila tifosi del Napoli"

In curva sud i supporter attesi sono 1.300 e circa 10 mila saranno sparsi in tutti gli altri settori. «Abbiamo deciso di lasciare tutto immutato - ha spiegato il prefetto Marchesiello -, quindi l’orario della partita è confermato, 20.45. Molto probabilmente la squadra ospite, arrivando il giorno prima, sosterà in Friuli anche durante la giornata di giovedì e rientrerà poi con un volo a Napoli».

Scontri tra tifosi fuori dallo stadio Friuli, quattro feriti, un arresto e 3 daspo: ecco cosa è successo prima di Udinese-Napoli 26 Novembre 2017



Il vertice in prefettura era stato convocato per fare il punto su tutti gli aspetti legati all’ordine e alla sicurezza pubblica in quanto, in passato, in occasione delle sfide con il Napoli a Udine ci sono stati disordini e tensioni tra le tifoserie, che avevano causato feriti, arresti e procedimenti giudiziari. Episodi in seguito ai quali ci sono state condanne penali e pesanti Daspo.

Non solo: lo scorso 29 aprile il gruppo di tifosi “Curva nord Udinese 1896” aveva emesso sui canali social un comunicato nel quale si spiegava di «non gradire festeggiamenti di alcun tipo» da parte dei napoletani in caso di vittoria dello scudetto. «Udine è solo bianconera. Rispetto!», era l’avvertimento. Parole che non hanno certo contribuito a rasserenare il clima pre-partita.

Udinese-Napoli ad alta tensione, l’avvertimento dei tifosi della Curva Nord: «Non sono graditi né tollerati festeggiamenti nella nostra città» Massimo Meroi 29 Aprile 2023 la partita del 4 maggioMassimo Meroi



Tra l’altro, a seconda del risultato del match previsto per la serata di mercoledì 3 maggio tra Lazio e Sassuolo, il Napoli potrebbe anche festeggiare il titolo tricolore (sarebbe matematico se i biancocelesti capitolini non dovessero vincere) ancor prima di scendere in campo contro l’Udinese. «Infatti - ha sottolineato ancora il prefetto di Udine - il dispositivo di vigilanza e “cinturazione“ della squadra verrà attivato già da mercoledì 3 maggio. Inoltre, sono stati richiesti rinforzi alla segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza perché comunque ci sia un ulteriore rafforzamento della sorveglianza. Ovviamente, si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie. Anche la società Udinese calcio si attiverà affinché ci sia un’attività di mediazione nei confronti degli ultrà bianconeri».

Scontri Udinese-Napoli denunciati dieci friulani 01 Aprile 2018



La questura di Udine valuterà eventuali misure specifiche e deciderà in quali aree potenziare controlli e servizi di osservazione. «Dovrebbe essere una festa - ha concluso il prefetto Marchesiello -, o comunque una tranquilla occasione di confronto tra due tifoserie che so essere state spesso contrapposte, ma che, in quest’occasione, non avrebbero nemmeno motivo per avere asti o tensioni. L’impegno è garantire che tutto si svolga con la massima tranquillità. È un’occasione di festa attesa dai tifosi napoletani da 33 anni e unica anche per la città di Udine».

Deciso, intanto, l'arbitro della partita: sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere giovedì sera alle 20.45 allo stadio Friuli, posticipo della 33esima giornata. Con lui i guardalinee Valeriani e Garzelli, il quarto uomo Colombo e al Var Doveri e Paganessi.