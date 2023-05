Il prefetto di Udine: "Orario confermato, attesi allo stadio almeno 11 mila tifosi del Napoli"

Dopo lo spostamento della data, con il posticipo a giovedì 4 maggio (la gara era inizialmente in programma oggi, martedì 2 maggio), nessun cambio di orario: la partita tra Udinese e Napoli, possibile festa scudetto per i partenopei, si giocherà in serale, con calcio d’inizio alle 20.45. È la prima decisione presa dal doppio vertice sull’ordine pubblico in corso nella mattinata di martedì 2 maggio nelle prefetture di Udine e Napoli. Il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al termine del vertice sulla sicurezza e l'ordine pubblico tenutosi nel capoluogo friulano ha spiegato che per la partita "sono attesi allo stadio Friuli circa 11 mila tifosi partenopei. Almeno la metà dello stadio sarà quindi occupata da sostenitori del Napoli". (videoproduzioni Petrussi)

