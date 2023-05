I ladri fuggono a piedi dopo aver svaligiato una casa e minacciato il proprietario: arrestati dai poliziotti

UDINE. la loro fuga, a piedi, è durata solo qualche decina di metri: più veloci di loro, infatti, si sono dimostrati gli agenti di una Volante della questura di Udine, che dopo averli colti sul fatto hanno proceduto all’arresto.

L’episodio risale alla tarda serata di giovedì 27 aprile, quando la sala operativa della Questura di Udine ha inviato una Volante in via Alfieri, dove un residente della zona aveva appena segnalato due uomini intenti a danneggiare il portone d’ingresso di uno stabile abitato.



Giunti sul posto, i poliziotti notavano due uomini che uscivano di corsa dall’edificio, riuscendo a bloccarli. I due, un cittadino italiano 37enne e un cittadino albanese 41enne, una volta interrogati non erano riusciti a fornire una giustificazione circa la loro presenza in loco, mostrandosi oltretutto nervosi e affannati.

Dopo aver constatato che la porta d’ingresso dell’abitazione era stata forzata e che la mobilia della cucina alla quale si accedeva da lì era completamente danneggiata, gli agenti hanno rinvenuto in una tasca dei pantaloni del 41enne due telefoni cellulari uno dei quali con codice di sblocco sconosciuto all’uomo, e un paio di orecchini.

Condotti i due uomini in Questura per il prosieguo delle attività di polizia giudiziaria, i poliziotti hanno accertato che uno dei telefonini e gli orecchini appartenevano a una donna residente proprio nell’abitazione dalla quale erano stati visti uscire i due sospetti, in quel momento fuori provincia e che poco prima, il cittadino italiano, aveva minacciato al telefono il di lei compagno, avvisandolo che se non gli avesse dato la somma di 50 euro, che vantava come credito, gli avrebbe sfasciato la casa.

Acquisite le sommarie informazioni di un testimone e la denuncia delle persone offese, gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due uomini per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, deferendoli all’Autorità giudiziaria anche per i reati di minacce aggravate e danneggiamento, conducendoli poi nella la locale casa circondariale.



Nella mattinata di sabato 29 aprile, convalidato l’arresto, il gip, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato e per lo straniero anche il pericolo di fuga, e gravi indizi di colpevolezza, ha disposto per entrambi gli arrestati la misura della custodia cautelare in carcere.