Accoltella il padre al collo, la madre lo allontana: 37enne arrestato per tentato omicidio

RIVIGNANO TEOR. Ha colpito più volte il padre al collo con un coltello da cucina dopo un litigio scoppiato in casa. Per questo motivo martedì 2 maggio un 37enne di Rivignano Teor, già seguito dai Servizi psichiatrici, è stato arrestato dai carabinieri per l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

E’ stata la madre dell’uomo, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, a evitare che la situazione degenerasse, frapponendosi tra i due.

Il padre è stato soccorso e accompagnato all’ospedale dove i medici lo hanno curato e medicato per ferite giudicate guaribili in circa otto giorni.

L’arrestato, nella giornata di giovedì 4 maggio, assistito dal legale Cesare Tapparo (sostituito in udienza dal collega Andrea Coluccia) ha affrontato l’interrogatorio di garanzia di fronte al gip Carlotta Silva e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice si è poi riservato la decisione.