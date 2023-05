Verso l’Adunata con il Mv: un magazine di 80 pagine e un libro dedicato agli alpini e alla Julia

Doppia presentazione per un’iniziativa editoriale del Messaggero Veneto in occasione dell’Adunata degli alpini. Martedì 9 maggio nella caserma di Prampero in vicolo Agricola 8 sarà presentato il libro “Alpini per sempre - Storia e mito del corpo degli alpini e della divisione “Julia” (da oggi già in edicola) e il magazine di 80 pagine che sarà pubblicato in allegato con il giornale da venerdì 12 a domenica 14 maggio, le giornate clou dell’Adunata





L’INSERTO

L’inserto speciale conterrà tutte le informazioni utili per muoversi in città nel week end dell’Adunata, oltre alla storia delle penne nere e del legame con il Friuli, a interviste ai vertici dell’Ana, ai saluti delle istituzioni.

Udine, tutti i divieti al traffico per l’Adunata degli alpini Cristian Rigo 03 Maggio 2023 Nuova ordinanzaCristian Rigo

IL LIBRO

Il volume “Alpini per sempre”, scritto da Gianfranco Ellero, Valerio Marchi e Giuseppe Bergamini ed edito dall’editoriale Programma è in vendita a 9,90 euro oltre al prezzo del Messaggero Veneto.

In 127 pagine corredate di foto storiche vengono ripercorse tutte le tappe più significative del Corpo degli Alpini e della Divisione “Julia” molte delle quali sono rientrate anche nelle pagine della storia nazionale, nella toponomastica, nei monumenti e persino nella musica e nel cinema. Vengono ricordati i conflitti che videro protagonisti gli alpini, dalla Grande Guerra alla lotta di Liberazione e anche le missioni umanitarie a cui hanno partecipato, il loro ruolo fondamentale nel corso delle grandi catastrofi e in particolare del terremoto in Friuli nel 1976.

Documenti, divise e foto storiche: il tour nella caserma di Prampero, la casa degli alpini a Udine Alessandro Cesare 04 Maggio 2023 la visita guidataAlessandro Cesare

«Il Corpo degli alpini così definito non soltanto perché addetto alla difesa delle Alpi, ma anche perché composto quasi sempre da giovani nati e cresciuti fra le quelle montagne, fedeli al motto «di qui non si passa», fu istituito con Regio Decreto del 15 ottobre 1872», scrive Ellero che insieme a Marchi e Bergamini spiega come la sezione dell’Esercito nata come truppa specializzata da montagna sia poi diventata portatrice di una specifica identità, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo soprattutto per la sua attività di costante supporto nei confronti della popolazione.

IL RAPPORTO CON GLI ALPINI

Lo speciale rapporto tra il Friuli e gli alpini ha origine lontane: «I friulani - continua Ellero - capirono subito che quei soldati di montagna erano portatori dei valori della loro civiltà cristiana e contadina - ingegnosa laboriosità, attenta frugalità, assoluta fedeltà e, diremo con un vocabolo oggi di moda, spontanea resilienza -, gli stessi valori delle altre regioni alpine, e li adottarono come figli e fratelli, o in ogni caso come soldati affidabili, dotati della capacità di rimanere umani anche fra le atrocità delle guerre.

Racconti di naja, le storie dei nostri lettori Daniela Larocca 28 Marzo 2023 l’iniziativaDaniela Larocca

Ma i legami fra i soldati dalla penna nera e la gente del Friuli e delle altre regioni alpine furono e sono spesso parentali o almeno paesani. Se così non fosse stato, non si spiegherebbe il movimento delle "portatrici carniche" durante la Prima guerra mondiale: donne che sopportarono la fatica e il rischio di portare a spalla verso le postazioni d'alta quota viveri, coperte, munizioni, medicinali a soldati che spesso erano i loro padri, fratelli, mariti, figli o compaesani, raggruppati in reparti denominati con toponimi regionali (Cividale, Val Natisone...) o di montagna (Val Camonica, Monte Cervino...)».

Tra le curiosità c’è anche la storia del cappello piumato, diventato per i friulani il simbolo di una sorta di cittadinanza onoraria da affidare a personaggi illustri tra i quali il generale Eisenhower, Giovanni Paolo II e pure Zico