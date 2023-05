Dalla camionista Sandra al 93enne con l’auto nuova: premiati i decani del volante

I “veterani della guida” dell’Automobile club Udine (Acu) sono stati i protagonisti dell’assemblea annuale ospitata all’hotel Astoria, la prima in presenza dopo la pandemia da Covid.

Trentasei i premiati, tutti patentati da più di mezzo secolo. Tra questi, il più esperto è Armando Visintini, udinese di 93 anni. «Ho preso la patente nel 1950, ma guidavo già dal 1948 – racconta Visintini –, ancora oggi uso l’auto, l’ho appena cambiata. Ho iniziato con un camioncino Fiat 509 e con una Balilla della ditta per cui lavoravo, poi la mia prima auto è stata una 600». Visintini, classe 1930, da cinquant’anni è socio dell’Acu: «Adesso c’è maggior rigore nel concedere la patente, un tempo era più semplice».

Il decano degli automobilisti chiude con una raccomandazione ai giovani: «Mai mettersi alla guida se si è bevuto un bicchiere in più, se si è troppo nervosi o spaventati. Le conseguenze possono essere irreparabili».

A poca distanza da Visintini c’è una signora pimpante, con un inconfondibile accento carnico. «Sono di Lauco, mi chiamo Sandra Blarzino e ho 73 anni», esordisce così, svelando la sua doppia passione, per i mezzi pesanti e per le auto da rally. «Sono commissario di percorso da una vita.

Nel 1968 ho fatto la patente per l’auto e un anno dopo quella per il camion. Ho girato tutta Italia e – racconta Blarzino – all’epoca le donne al volante dei camion si contavano sulle dita di una mano. Poi insieme a mio marito, Valentino Guerra, mancato due anni fa, mi sono appassionata al mondo dei rally, diventando commissario di percorso e navigatore», chiude Blarzino mostrando dal telefonino, con orgoglio, il suo Maggiolone.

Tante le storie da poter raccogliere ieri all’Astoria, con il presidente e il direttore dell’Automobile club Udine, Gianfranco Romanelli e Maddalena Valli, che durante l’assemblea hanno consegnato le onorificenze, rimarcando il senso di appartenenza, la dedizione e la passione dei “veterani della guida” presenti.

«Essere qui, in presenza, è un rito che dà un senso alle cose e aiuta a rafforzare lo spirito di gruppo – afferma il presidente Romanelli –. Siamo soddisfatti per i numeri ottenuti dall’Acu nel 2022, con la nostra “famiglia” che ha raggiunto il traguardo dei 13.515 soci, il 6,2% in più rispetto al 2021».

All’Astoria ci sono soprattutto veterani, ma nell’associazione non mancano le nuove leve: «Si avvicinano attraverso il mondo sportivo e i corsi di guida sicura – chiarisce Romanelli –, hanno voglia di migliorare le loro capacità di guida per sentirsi più tranquilli». Il presidente, ormai, è al terzo mandato alla guida dell’Acu, quindi è vicino a tagliare il traguardo dei dodici anni al vertice. Tra le sue missioni quotidiane, c’è quella di riuscire ad amalgamare le tre anime dell’Acu, e cioè i giovani, i veterani e gli sportivi.

«Abbiamo passato anni difficili a causa della pandemia prima, della guerra poi, e credo che le conseguenze, purtroppo, dureranno ancora a lungo. L’Automobile club però – assicura Romanelli – ha continuato a lavorare senza sosta, grazie al contributo di dipendenti, delegati, collaboratori, chiudendo il 2022 con numeri importanti sia in termini associativi, sia economico-finanziari». A dimostrarlo c’è l’utile ottenuto, di 384.534 mila euro.