È il giorno di Udinese-Napoli: la festa dei tifosi e le misure di sicurezza in città, cosa c’è da sapere

Cresce a Udine l'attesa per la partita Udinese-Napoli di stasera, in occasione della quale è stimato l'arrivo nel capoluogo friulano di un numero di tifosi azzurri che si aggira intorno ai 15.000.

Il Napoli è a Udine: tifosi all'hotel Là di Moret come allo stadio

Le misure di sicurezza in città

Centinaia di uomini delle forze dell’ordine, un elicottero, i cani antisommossa, il drone con gli agenti specializzati della polizia locale, servizi mirati di osservazione e controllo in centro città, così come in zona Rizzi, lungo le strade e nelle aree di servizio autostradali. È davvero imponente il dispositivo di sicurezza predisposto in occasione della partita di calcio Udinese-Napoli.

Un match considerato a rischio per una molteplicità di ragioni che vanno dai precedenti episodi di violenza che risalgono agli anni passati, alle recenti tensioni che si sono create fra le tifoserie a seguito delle rispettive comunicazioni pubblicate sui social-network.

I tifosi partenopei arrivati a Udine per festeggiare lo scudetto del Napoli

«Siamo consapevoli della delicatezza della partita, ma facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché sia soltanto una grande festa dello sport». Lo ha detto il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, in riferimento al match ball scudetto dei partenopei allo stadio Friuli. «Sono stati adeguatamente rafforzati tutti i servizi – ha precisato ancora i questore di Udine – e siamo sereni rispetto al contesto su cui andremo a vigilare. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti di supporto. Ripeto tuttavia che è necessaria la collaborazione dei tifosi di entrambe le tifoserie».

Per evitare qualsiasi contatto tra supporter, nelle vicinanze della curva Sud sarà approntato un cordone di uomini delle varie forze di polizia. I controlli in ingresso saranno, come sempre, particolarmente accurati per evitare l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo di oggetti che potrebbero risultare pericolosi o di striscioni non ammessi.

Il saluto dei tifosi napoletani alla squadra davanti l'albergo Là di Moret a Udine

Il brindisi del club azzurro

In programma brindisi augurali organizzati dal locale Napoli Club Udine Partenopea, come ha riferito il presidente Pietrangelo Chierchia.

«Alcuni tifosi si aggirano in queste ore attorno all'albergo a Udine nord dove è alloggiata la squadra - ha raccontato - , ma poiché la zona è blindatissima, non è possibile stazionarvi a lungo».

Il giorno di Udinese-Napoli: al Friuli una notte per lo scudetto

I tifosi e il saluto a Là di Moret

Ieri sotto l'albergo, diversi tifosi partenopei, anche accompagnati dalle loro famiglie, si sono ritrovati per dare un festoso benvenuto, anche con lo scoppio di qualche petardo e fuoco d'artificio, alla squadra di Spalletti giunta in serata. «È probabile che diversi tifosi andranno prima della partita all'albergo con l'intenzione di scortare la squadra diretta allo stadio», ha anticipato Chierchia. «Sono circa 12.000 i tifosi che hanno il biglietto d'ingresso allo stadio - ha confermato Chierchia - ma diversi altri tifosi, circa 3.000, festeggeranno la squadra nel dopo partita fuori il Friuli e in giro per la città».

L’appello dei tifosi bianconeri

«Il Friuli è nato per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori». È l'appello lanciato sui social dall'Udinese Calcio in vista della gara scudetto di questa sera con il Napoli. Un invito al fair-play rivolto principalmente alla tifoseria bianconera, ma che viene esteso anche alle migliaia di persone che confluiranno allo stadio per assistere al match per sostenere la squadra di Spalletti.

Il video virale

Durante la messa ha intonato «Sarò con te», il brano coniato per sostenere la squadra del Napoli, mentre tutti i fedeli divertiti battevano le mani incitando gli azzurri. Sta facendo il giro del web ed è diventato virale - dopo che se ne era appresa l'esistenza domenica scorsa - il video pubblicato su Tik-Tok da un fedele che ha immortalato un momento sicuramente singolare nel quale il protagonista è un prete della parrocchia di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, quello dello Stadio Diego Armando Maradona, per intenderci. Le immagini, che stanno facendo registrare visualizzazioni su visualizzazioni, sono state rilanciate anche dallo storico speaker degli azzurri Daniele Decibel Bellini, ma non solo, che nel commento ha scritto «Siamo ovunque». Secondo quanto si apprende nel quartiere, comunque, sembrerebbe che non si tratti di un caso isolato e che siano avvenuti episodi analoghi anche in altre parrocchie.