Vicino/Lontano apre ricordando Giulio Regeni: «Verità e giustizia»

Vicino/lontano ha aperto la sua 19esima edizione ieri, in una gremita Chiesa di San Francesco.

«Potere è il tema chiave scelto per il nostro festival» le parole d’esordio della Presidente e curatrice di vicino/lontano, Paola Colombo, che ha ricordato la costante attenzione e l’impegno per le cause civili.

In collegamento, con un video messaggio, i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che hanno ringraziato il festival per la vicinanza alla loro richiesta di verità e giustizia.

Hanno anche ricordato la loro presenza due anni fa all’edizione estiva di Vicino/lontano mont, dove avevano avuto modo di presentare il libro “Giulio fa cose” (Feltrinelli) alla presenza «dell’amico don Pierluigi di Piazza» e del cantante Danile Silvestri, in concerto. «Continuate a sostenerci e ad essere la nostra scorta mediatica per chiedere verità e giustizia.

Giulio era un giovane uomo, un ricercatore, un cittadino italiano, un cittadino europeo», hanno concluso.

Paola Colombo ha poi introdotto il vicegovernatore con deleghe alla Cultura e Sport della Regione, Mario Anzil: »Sono qui a Udine molto volentieri a portare i saluti della Regione Friuli Venezia Giulia, sono convinto che questo festival sia nato da un sogno. Sognare è un atto di coraggio.

La regione sosterrà sempre gli atti di coraggio e supporterà questo festival anche nei prossimi anni futuri. La cultura ha un anima, le culture hanno molte anime, alcune vicine e altre lontane».

«Per me è un onore portare questa sera i miei saluti, in qualità di sindaco della città di Udine, all’inaugurazione di “vicino/lontano” – le parole di Alberto Felice De Toni – perché 19 anni fa ho contribuito alla sua fondazione. Un evento che dà lustro alla città, presentando quest’anno una parola chiave affascinante, quella del “potere”.

Trovo interessante che il vincitore sia un fumettista del calibro di Zerocalcare. Credo che l’arte del fumetto sia spesso sottovalutata. Charles Schulz, pastore laico protestante, usava i Peanuts per predicare, perché per comunicare bisogna saper parlare la lingua corrente e credo che il fumetto possa essere un linguaggio inclusivo, soprattutto nei giovani».

Per Roberto Pinton, magnifico rettore dell’Università di Udine, «la collaborazione tra l’Ateneo e il festival è stretta.

Anche quest’anno c’è un programma importante che ci invita alla riflessione, che condivide valori che fanno dialogare saperi diversi».

Dopo il saluto delle istituzionim la co-curatrice Franca Rigoni e il presidente del Comitato Scientifico di vicino/lontano Nicola Gasbarro hanno aperto l’incontro“La metamorfosi dei poteri” evento inaugurale del festival. Sul tema si sono confrontati l’economista e matematico francese Gaël Giraud, in collegamento, la sociologa Maria Rosaria Ferrarese, il filosofo Giovanni Leghissa e l’antropologo Nicola Gasbarro.