Invasione di campo e scontri tra tifoserie allo stadio Friuli: 15 feriti nella notte tricolore del Napoli

Alcuni ultras friulani, molti dei quali con mazze e bastoni, si sono scontrati sul terreno di gioco dello stadio Friuli mentre era in corso l'invasione di campo dei sostenitori partenopei al termine della partita. Altri supporters friulani anno aspettato l'uscita del pullman della società partenopea. Malore fatale per un tifoso napoletano residente in Austria: si è accasciato ed è morto nella zona della stazione dei treni a Udine. A Napoli oltre 200 feriti e una vittima (foto Petrussi / Ansa)