Auto esce di strada e finisce nel fosso, giovane estratto dai pompieri

CORDENONS. Al volante di una Chevrolet Matiz un ventunenne è uscito di strada in via Foenis, vicino alla zona industriale di Cordenons, ha percorso una cinquantina di metri nel fossato adiacente la carreggiata per poi schiantarsi contro un passo carraio in cemento.

Per estrarre il giovane conducente, incastrato nell’abitacolo, c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri hanno utilizzato le pinze oleodinamiche per rimuovere le portiere e i montanti.

I monconi delle lamiere tagliate sono stati protetti con apposite coperture in modo da garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.

Sul posto la sala operativa Sores ha inviato l’automedica e l’elicottero. L’équipe medica ha diagnosticato un trauma cranico e una sospetta frattura a una gamba.

Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove è stato accolto in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Cordenons.