In difficoltà con il parapendio, soccorsi due uomini e una donna

Tra le 14.55 e le 17.30 circa di venerdì 5 maggio hanno avuto luogo tre interventi di soccorso per altrettanti parapendisti in difficoltà in provincia di Pordenone e in provincia di Udine.

TRASAGHIS

Sul Monte Cuar la stazione di Udine del Soccorso alpino ha tratto in salvo, assieme alla Guardia di finanza, prima un parapendista polacco e poi è andata incontro ad una parapendista olandese.

Nessun problema sanitario per entrambi. La segnalazione della loro caduta è stata effettuata direttamente dagli organizzatori della manifestazione di volo.

La pilota olandese era atterrata in emergenza in una zona con cespugli vicino Peonis, ma lontano dai sentieri e dalla base di atterraggio dove era attesa, localizzata a Bordano. È stato sufficiente andarle incontro perché era riuscita già a scendere autonomamente dal sellino ed è quindi stata solamente accompagnata a valle.

Il primo parapendista, un trentaseienne romeno, invece era rimasto sospeso a 15 metri d'altezza su un albero a quota 1250 sul versante nord del rilievo del Monte Cuar. I soccorritori, due tecnici del Soccorso alpino della stazione di Udine e due tecnici della Guardia di finanza, hanno raggiunto il punto e sono saliti sull'albero. Prima hanno assicurato e calato a terra il pilota e poi hanno recuperato la sua vela.

MEDUNO

È stato invece un intervento di carattere sanitario quello effettuato sul Monte Valinis e scattato alle 14.55 assieme all'intervento del parapendista romeno. Pronte a intervenire in base operativa le squadre di terra della stazione di Maniago, ma è stato l'elisoccorso regionale a risolvere l'intervento.

Il parapendista è infatti precipitato al decollo tra le automobili parcheggiate e l'elisoccorso ha potuto atterrare portando soccorso al ferito, imbarellandolo e conducendolo in ospedale. Anche i vigili del fuoco sul posto.