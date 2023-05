Frontale tra un’auto e una moto: un ferito

CAMPOFORMIDO. Una persona è stata soccorsa dai sanitari nella mattinata di venerdì 5 maggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 7.30 a Basaldella di Campoformido, in via Vecchia Postale, prima della nuova rotatoria.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, sono entrate in collisione una moto e un’auto. Nell'impatto frontale tra i due mezzi una persona, quella alla guida della due ruote, è rimasta ferita.

Sul posto son o intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica, entrambe provenienti da Udine.

La persona rimasta ferita è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata accolta con traumi giudicati di media gravità.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente e al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale.