giudice sportivo

Lancio di fumogeni e cori offensivi contro Spalletti: multate Napoli e Udinese

Ammenda di 8 mila euro al club azzurro perché i suoi tifosi hanno lanciato in campo bengala e altri oggetti infiammabili. Per i friulani 2 mila euro per le frasi contro l’allenatore partenopeo