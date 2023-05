Tenta di entrare in una casa pensando ci fosse la fidanzata, ruba una bici e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

UDINE. Nella mattinata di martedì 2 maggio, la Sala operativa della Questura di Udine ha inviato due Volanti in via Mentana per la segnalazione di un uomo in escandescenze che, dopo esser entrato nel cortile di un’abitazione privata, credendo di trovarvi la fidanzata, tentava di accedervi, colpendo con un grosso tubo di ferro per impalcature i vetri e la porta d’ingresso.

Non riuscendo nel suo intento, allarmato dalla presenza dei residenti, si è appropriato di una bicicletta lì custodita ed è fuggito, per essere poi bloccato poco distante dai poliziotti giunti nel frattempo. Un agente, per fermare l’uomo, è caduto con lui a terra e ha ricevuto una forte gomitata a uno zigomo, prima di immobilizzarlo definitivamente.

L’uomo, cittadino italiano 36enne senza fissa dimora, è stato condotto in Questura, dove gli agenti, raccolte le informazioni di un testimone, che aveva peraltro filmato quanto accaduto con il proprio smartphone, e la denuncia della proprietaria dell’abitazione per la bici rubata, l’hanno tratto in arresto per la violazione di domicilio aggravata, il furto in abitazione, la resistenza opposta all’agente e le lesioni provocategli, giudicate poi guaribili dagli operatori sanitari in 7 giorni.

Nella mattinata di giovedì, convalidato l’arresto, il gip ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Allo stesso 36enne sono stati poi notificati dalla Divisione anticrimine della Questura un Daspo, della durata di due anni, e l’avviso del questore di Udine.