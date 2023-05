Su Ebay fino a 700 euro per le zolle di campo dallo stadio Friuli: «Vendo terreno Napoli campione»

«Vendo Zolla Terreno Dacia Arena Napoli campione»: è questo il testo di un annuncio su ebay, comparso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, con un prezzo di partenza di 100 euro e un obiettivo di 700. Ci sono anche le spese di spedizioni di 5,99 euro.

A proporre l'articolo è un venditore privato che, evidentemente, ieri sera ha partecipato all'invasione di campo che ha festeggiato il terzo storico scudetto del Napoli. Tra le caratteristiche dell'oggetto spicca il fatto di essere «nuovo, non usato, non aperto e non danneggiato».