Ultimo vertice sull'adunata degli alpini, il prefetto: «Ci saranno criticità ma Udine è pronta»

«Un lavoro lungo, iniziato a novembre: sette riunioni, questa era quella conclusiva dove abbiamo messo a punto tutti i piani in vista dell’evento. Possiamo essere soddisfatti e tranquilli». Lo ha riferito il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al termine dell’ultimo summit sulla sicurezza, l’ordine pubblico e le procedure di svolgimento dell’Adunata degli alpini, che si svolgerà nel capoluogo friulano dall’11 al 14 maggio. «È prevedibile che si saranno criticità e difficoltà, soprattutto per gli spostamenti in città, ma per quanto riguarda il coordinamento credo sia stato fatto un buon lavoro di squadra».

