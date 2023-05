davanti ai passanti

Sorpresi a fare sesso su una panchina in centro a Udine, lei cerca di corrompere gli agenti offrendo una prestazione erotica: multa di 22 mila euro ai due amanti

Una donna di 38 anni, in evidente stato di ebbrezza e senza documenti, e un 45enne sono stati fermati in piazza Garibaldi dagli uomini del Nucleo motociclisti della polizia locale: per lei è scattata anche la denuncia

Viviana Zamarian