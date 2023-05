Lussari, alla scoperta della salita finale in 90 secondi

Siamo andati (con un campione come Gilberto Simoni) per voi a provare l'ultima salita del Giro. Il 27 maggio sopra Tarvisio a due passi da Austria e Slovenia saranno fuochi d'artificio. Anche se qualcuno quella salita vorrebbe non si facesse (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Antonio SImeoli)

01:29