Mostre, ponte tibetano, sci di fondo per bambini: ecco come verrà trasformato il Parco Moretti

Nei giorni dell’Adunata, sarà trasformato in una cittadella militare, dove saranno messe in mostra le diverse specialità della Protezione civile-Ana: le unità cinofile, i droni, l’antincendio boschivo, le trasmissioni.Non solo, ci saranno anche mostre statiche di mezzi militari, una pista per lo sci di fondo per i bambini, una torre per l’arrampicata e un ponte tibetano. «Nel parco saranno allestiti un ospedale e una cucina da campo - annuncia Luigi Ziani, coordinatore della Pc-Ana di Udine -. Saranno al lavoro oltre 130 persone, dal giovedì alla domenica. Il campo avrà sia uno scopo divulgativo, per far conoscere le attività svolte dai gruppi Ana della Protezione civile, sia operativo nell’ambito sanitario, andando a supporto dell’ospedale civile».

